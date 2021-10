Volley, Simone Anzani svela un retroscena sull'Europeo

Simone Anzani, veterano nella Nazionale italiana di volley e protagonista all’Europeo ha parlato proprio della rassegna in un’intervista a Volleynews.

Il centrale, in forza alla Lube ha svelato anche un retroscena: “Quando De Giorgi mi ha chiamato dopo Tokyo e chiesto la disponibilità per giocare l’Europeo, gli ho detto con sincerità che il Simone padre avrebbe voluto prendere una pausa per dedicarsi alla famiglia. Ma il Simone giocatore professionista non avrebbe mai potuto rinunciare alla maglia azzurra e avrebbe dato l’anima per il nuovo ciclo che stava per iniziare. E così è stato“.

OMNISPORT | 13-10-2021 12:45