Re Cecconi: la sua maglia azzurra al Museo del calcio di Coverciano

18-01-2022 19:23

È arrivata al Museo del calcio di Coverciano la maglia di Luciano Re Cecconi, la numero 17 azzurra indossata ai Mondiali del 1974 contro la Germania Ovest. A donarla è stato il figlio Stefano: “E’ un onore donare la maglia di mio padre e vederla in un luogo che racconta gli Azzurri a tutte le generazioni, in un giorno per me difficile. E’ il primo 18 gennaio che vivo con un sorriso pensando a quanto ne sarebbe stato felice mio papà”.

Oggi sono 45 anni che non c’è più il forte giocatore della Lazio, campione d’Italia con questa casacca.

OMNISPORT