Mancini ottimista: "Magari vinciamo i Mondiali con rigore di Jorginho"

07-01-2022 18:57

Il tecnico della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini parla, intervistato dal magazine Sportweek, dei prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar e soprattutto dei playoff che si giocheranno in primavera, dove gli azzurri si giocheranno l’accesso alla rassegna. Il Mancio ostenta un certo ottimismo per questi spareggi. Ricordiamo che la semifinale vedrà gli azzurri sfidare la Macedonia del Nord e, in caso di passaggio in finale, una tra Portogallo e Turchia.

Mancini si permette anche una battuta su Jorginho, che dopo il rigore con la Svizzera non ha più commesso errori dal dischetto:

“Jorginho? Ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa e se è per questo ne ha segnati 6 dopo la Svizzera. Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa…”.

Poi continua, con una parola sul valore della nazionale e sulle possibilità azzurre di arrivare in Qatar:

“Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi possiamo e dobbiamo crederci, dare tutto”.

Infine un ulteriore ricordo del 2021, uno degli anni più belli e speciali della storia del calcio e dello sport azzurro:

“La foto dell’anno è quella dopo la finale con l’Inghilterra, dove ci siamo tutti. Anche se in realtà mancano un po’ di ragazzi perché quando dico grazie penso ai 50-60 calciatori che hanno contribuito a portare a casa l’Europeo, fin dalle qualificazioni”.

