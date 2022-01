Infantino: "Europei? Come i Mondiali, ogni due anni"

03-01-2022 18:11

A Radio Anch’io sport, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha voluto chiarire un dubbio: “Il destino degli Europei con un eventuale Mondiale biennale? Anche gli Europei potrebbero aver luogo ogni due anni”.

“Non è una richiesta mia ma del Congresso Fifa che ha chiesto uno studio di fattibilità – ha proseguito Infantino -. Dal punto di vista sportivo funziona, l’impatto economico è positivo per tutti. Quello che è più importante è che è positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa ovviamente c’è contrarietà ma bisogna trovare il modo di includere il mondo nel calcio”.

OMNISPORT