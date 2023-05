Real Madrid: accordo con il Borussia per Bellingham

L'inglese si trasferirà in Spagna per 120 milioni di euro

04-05-2023 09:57

Alla fine è il Real Madrid ad aggiudicarsi Jude Bellingham. Il club di Florentino Perez infatti ha trovato l’accordo col Borussia Dortmund per il trasferimento del talentuoso centrocampista: si parla di una cifra intorno ai 120 milioni di euro in favore dei tedeschi e un contratto fino al 2029 per il 19enne inglese. Un colpo da novanta per Carlo Ancelotti circa la restaurazione della rosa delle merengues, considerando anche l’imminente tramonto di carriera di Modric e Kroos.

Accordo raggiunto tra Jude Bellingham ed il Real Madrid. Le Merengues hanno trovato la quadra col Borussia Dortmund per il trasferimento del centrocampista inglese. Parlasi di una cifra attorno ai 120 milioni di euro in favore dei tedeschi, con un contratto sino al 2029 per il 19enne. Un colpo da fuoriclasse per la squadra allenata da Carlo Ancelotti, considerato anche l’imminente addio al calcio giocato di Kroos e Modric.