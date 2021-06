Real Madrid, Capello: "A Ronaldo chiesi di dimagrire ma fallì"

Al quotidiano spagnolo AS, Fabio Capello ha parlato di 4 personaggi importanti del passato e del presente del Real Madrid:

ZIDANE – «Ha fatto cose incredibili a Madrid – spiega Capello -, ha vinto tutto. Ha fatto giocare molto bene la squadra. Però è chiaro che quando manca la fiducia della gente che lavora con te e del presidente non è bello lavorare così».

ANCELOTTI – «Ancelotti è una buona scelta. Sa molto, conosce l’ambiente, la lingua, parla con calma con i giocatori. È un grande allenatore, ha esperienza. Penso che, dopo un grande tecnico come Zidane, Carlo sia il migliore che il Real potesse scegliere».

SERGIO RAMOS – «Bisognava parlargli, l’età è un peso per tutti. È stato fondamentale nei trionfi della squadra, come negarlo. Ma forse a 35 anni non è più il momento di pretendere molto».

RONALDO – «Ronaldo è il giocatore migliore che abbia allenato in vita mia, insieme a Van Basten. In quel momento, però, era negativo per il gruppo. Provai ad aiutarlo, dicendogli cosa fare. Pesava 96 chili e gli chiesi ‘Quanto pesavi quando hai vinto il mondiale in Corea e Giappone?’. 84 chili, mi disse. ‘Puoi scendere almeno a 90?’. E non ci arrivò. Quando lo abbiamo venduto la squadra è cambiata».

OMNISPORT | 21-06-2021 16:49