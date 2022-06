Real Madrid, Cristiano Ronaldo elogia la leggenda di Marcelo

14-06-2022 13:57

Fonte: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Cristiano Ronaldo ha reso un omaggio a Marcelo dopo la sua partenza dal Real Madrid, salutando il brasiliano come “più di un compagno di squadra” durante il periodo trascorso insieme nella capitale spagnola.

Lunedì Marcelo ha tenuto un’emozionante conferenza stampa per dire addio al Real Madrid, dove ha trascorso 15 anni e ha vinto 25 trofei, diventando il giocatore più decorato del club in termini di trofei vinti.

Gran parte di quel periodo di successi è avvenuto al fianco di Ronaldo: i due hanno instaurato un rapporto superbo sulla fascia sinistra che è stato decisivo negli anni di dominio del club in Champions League.

In quel periodo Ronaldo è diventato anche il capocannoniere di tutti i tempi del club prima di passare alla Juventus e ora al Manchester United, e il grande portoghese nutre ancora la massima stima per il suo ex collega.

“Più che un compagno di squadra, un fratello che il calcio mi ha dato”, ha scritto sui social media. “In campo e fuori, una delle più grandi stelle con cui ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio. Vai con tutto te stesso in questa nuova avventura, Marcelo!”.

Marcelo, 34 anni, ha confermato di non avere intenzione di ritirarsi e che non avrebbe problemi ad affrontare il Real Madrid se dovesse incontrarlo da avversario.

“Non mi ritirerò, non ora”, ha detto. “Sento di poter ancora giocare. Affrontare il Real Madrid non sarà un problema. Sono un grande madridista ma anche un grande professionista”.