29-11-2021 16:01

Il Manchester City piomba su Karim Benzema. I citizens in estate hanno tentato il Tottenham per Kane ma alla fine non s’è fatto nulla. L’attaccante inglese adesso è in difficoltà e Guardiola preferisce puntare sul bomber del Real Madrid.

Il francese invece è in grande forma, con 16 gol ed 8 assist in questo inizio di stagione. Con il probabile addio di Sterling, i campioni d’Inghilterra punteranno decisamente su Benzema per avere finalmente a disposizione una punta.

OMNISPORT