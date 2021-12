Real Madrid-Inter, Perisic: "Non parlo del futuro, concentrato per domani"

06-12-2021 19:15

Assieme al tecnico Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di presentazione in vista del Real Madrid c’era anche il croato Ivan Perisic. Da tempo al centro di voci di mercato che lo danno prima lontano da Appiano Gentile e poi in procinto di rinnovare, il croato vuole però concentrarsi solo sulla partita:

“Non mi piace parlare del futuro e sono concentrato su domani come i miei compagni. Vogliamo fare una grande partita e finire il girone al primo posto. Per il futuro c’è tempo, tra i paio di settimane vedremo quello che può succedere”.

Perisic parla anche dell’Inter e del modo di giocare diverso rispetto allo scorso anno:

“Non c’è tanta differenza perché giochiamo con lo stesso sistema. Quest’anno abbiamo fatto un po’ meglio in Champions e abbiamo creato di più meritando di passare il girone. Gli ultimi due anni sono stati bellissimi per me, ma ormai sono il passato. Io ho fame come tutta la squadra: stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così. Non mi piace parlare di futuro. In questo momento dobbiamo dare ogni giorno tutto quello che abbiamo e non pensare ad altro. La scorsa stagione ho cambiato ruolo ed è andata bene. Vediamo tra un paio di mesi se sarà la miglior stagione con l’Inter. Speriamo che possiamo vincere anche quest’anno… Quanto al mio rendimento, all’Europeo ho avuto Covid e dopo ho avuto più giorni per riposare e lavorare bene. Spero di continuare così”.

Una parola anche su Luka Modric, suo capitano in nazionale e vero fenomeno del centrocampo del Real Madrid:

“Modric è prima un ragazzo e poi un calciatore top. E’ il mio capitano ed è una persona per bene. Aiuta sempre tutti noi. Sarà difficile per chi verrà dopo di lui, ma in Croazia ci sono tanti talenti. Brozovic, Kovacic e altri possono sostituirlo in futuro. Spero che domani non giochi perché è un giocatore fantastico”.

