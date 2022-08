Real Madrid, la bella lettera di Kroos a Casemiro

20-08-2022 13:49

Casemiro ha lasciato il Real Madrid ed è volato allo United. L’ex compagno Kroos ha voluto scrivergli una lettera dopo tanti anni passati insieme: “Con te, mio ​​caro Case, era impossibile non sudare… in ogni situazione. Perché non ci permettervi mai di rilassarci nemmeno nel bagno turco. Quando ci trovavamo qui era un vero tormento: dicevi a qualcuno di andare e avevi pronti la cyclette e i pesi. Questo è un avvertimento che i tuoi nuovi compagni devono sapere. Perché con te anche il bagno turco era una palestra. Permetti alle persone di sdraiarsi e riposarsi solo quando è il momento di fare i sit-up”.

Kroos ammette: “Mi mancherai, come professionista esemplare. Da top player. Da combattente che mi ha salvato da diversi… Ma, soprattutto, da brava persona. Abbiamo fatto la storia, maledizione! Che periodo leggendario… Adesso le nostre strade sportive si stanno separando, ma la nostra amicizia resta. Posso garantirtelo. Ti auguro tutto il meglio, a presto. Buona fortuna a te. Il tuo Toni”.