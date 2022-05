Real Madrid, Marcelo saluta dopo la conquista della Champions

29-05-2022 17:15

Dopo la conquista della sua quinta Champions League col Real Madrid, alzata da capitano davanti a tutto lo Stade de France ieri sera contro il Liverpool, il terzino destro Marcelo saluta la Casa Blanca. Lo ha annunciato lo stesso difensore brasiliano ai microfoni di TNT Sports:

“Questa è stata l’ultima gara con il Real Madrid. Tornare in Brasile a giocare? Non in questo momento. Desidero giocare ancora in Champions League, ho alcuni anni ancora buoni continuare a giocare questa competizione. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense, ma no, non ci andrò“.