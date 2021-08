Real Madrid-Milan, il sollievo dei tifosi: Ora possiamo dimenticarlo

Il suo fantasma continuava ad aggirarsi dalle parti di Milanello e dintorni, a maggior ragione dopo gli sviluppi di mercato con Messi destinato al Psg e a rendere ancora più forte la squadra che aveva scelto. Da ieri però il ricordo di Donnarumma fa un po’ meno male ai tifosi del Milan. La prova di Maignan nell’amichevole col Real Madrid ha rassicurato tutti, dopo che le prime uscite dell’ex Lille erano state altalenanti.

Per Maignan rigore parato e personalità prorompente

Mike Maignan non solo ha parato un rigore a Bale (emulando proprio Donnarumma che nel 2015 parò il suo primo rigore proprio contro il Real, a Kroos) ma ha dimostrato di essere già il leader della difesa. Parla in italiano corrente e dà indicazioni ai compagni. Per i fan del Diavolo è una piacevole sorpresa come si evince leggendo i commenti sui social.

I tifosi del Milan promuovono Maignan

Fioccano le reazioni “Sul rigore di Maignan che sento dire “tirato male”: L’unico modo per tirarlo bene è forte sotto la traversa, altrimenti è possibile che venga parato se il portiere intuisce il lato. Maignan l’ha parato? Si. E stato bravo? Si. Fine della discussione.” o anche: “Maignan mi piace: paura zero, concentrazione cento, parla poco e bene, personalità, voglia di migliorarsi. Presupposti ottimi” e poi: “Per ogni parata di Maignan c’è un fegato che espolode … FORZA MIKE!” oppure: “Il nuovo portiere del Milan Maignan, ieri nello spogliatoio, già parlava in italiano. Cosa che tra l’altro non era ancora riuscita a Donnarumma”. Pochi i pareri negativi: “Maignan para un rigore aBale e la stampa italiana già lo paragona al Vitello dai piedi di balsa fuggito a Parigi. Secondo voi andranno avanti così tutto l’anno o si fermeranno prima?”.

SPORTEVAI | 09-08-2021 09:45