Real Madrid, per l'erede di Ramos si guarda all'Italia: pronta una super offerta

L’Inter ha inflitto al Milan la seconda sconfitta consecutiva nel derby che ha proiettato la squadra di Antonio Conte in fuga verso lo scudetto.

Quattro punti di vantaggio dopo appena quattro giornate del girone di ritorno non rappresentano certo un margine definitivo, ma i nerazzurri sembrano stare bene fisicamente e mentalmente anche grazie a recuperi di giocatori come Ivan Perisic e soprattutto Christian Eriksen. Il danese sembrava destinato a lasciare Milano durante il mercato di gennaio, invece è rimasto in nerazzurro e si sta ritagliando un posto da protagonista.

Anche la fase difensiva, però, sta dando ottimi riscontri ad Antonio Conte. Il terzetto composto da Milan Skrinar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni è ormai intoccabile e ciascuno dei tre giocatori sta vedendo aumentare sensibilmente la propria quotazione.

Lo slovacco, in particolare, ha trovato quel feeling con l’allenatore che non era sbocciato durante la scorsa stagione, così ecco tornare d’attualità le voci di mercato sul suo conto.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, niente meno che il Real Madrid è tornato sulle tracce dell’ex sampdoriano, già seguito da Florentino Perez tempo addietro.

I Blancos vedono in Skriniar un potenziale erede di Sergio Ramos, lo storico capitano del Real che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel prossimo giugno e che potrebbe quindi lasciare Madrid a costo zero dopo dieci stagioni aprendo un vuoto a livello tecnico e carismatico tutt’altro che facile da colmare.

A Madrid, in vista di una campagna acquisti estiva che si preannuncia faraonica e che ha in Kylian Mbappé l’obiettivo numero uno, avrebbero preventivato di spendere anche fino a 80 milioni per il cartellino di Skriniar.

Per l’Inter sarebbe un’offerta difficilmente rifiutabile anche considerando la delicata situazione societaria vissuta dal club, che potrebbe imporre cessioni illustri qualora non si concretizzasse il passaggio di proprietà.



OMNISPORT | 22-02-2021 19:52