Rivoluzione Real Madrid: assalto a Mbappé, un big verso la Serie A

La prestazione-monstre di Kylian Mbappé contro il Barcellona ha rimesso l’attaccante francese sotto i riflettori degli appassionati di calcio mondiale e soprattutto degli addetti ai lavori dei (pochi) top teams che potrebbero permettersi di acquistare il campione del mondo 2018.

Il 2021 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione dell’attaccante classe ’98, al quale è finora mancato il guizzo nelle gare internazionali con il Psg per confermare quanto di buono fatto vedere da giovanissimo con il Monaco e anche con la stessa Nazionale francese, non solo al Mondiale vinto in Russia.

Il Real Madrid è la squadra da tempo più interessata a Kylian Mbappé. Il sogno di Florentino Perez è quello di acquistarlo già la prossima estate e in questo senso a Parigi non stanno tranquilli per diversi motivi.

In primo luogo perché il contratto è in scadenza nel 2022 e per il momento il giocatore ha dribblato le proposte di prolungamento pervenutegli dalla società. Secondariamente perché quando Perez si mette in testa un obiettivo, fa di tutto per raggiungerlo.

In questo senso dalle parti di Valdebebas l’estate 2021 sembra poter essere quella della rivoluzione. Probabile la mancata conferma di Zinedine Zidane, che pure è un grande estimatore di Mbappé, e probabili anche le partenze di alcune bandiere. Una su tutte, Marcelo.

L’esterno sinistro brasiliano andrà in scadenza nel giugno 2022, ma i rapporti con dirigenza e tifosi sono compromessi e allora la prossima estate potrebbe essere quella giusta per cedere ai corteggiamenti della Juventus e ai richiami del grande amico Cristiano Ronaldo, che sta provando a riaverlo come compagno già dall’inizio della propria esperienza in bianconero.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ Ronaldo sarebbe riuscito a convincere anche Andrea Pirlo sulla bontà dell’operazione. Marcelo, che compirà 33 anni il prossimo maggio, potrebbe dare esperienza internazionale e abitudine a vincere alla Juventus, alle prese quest’anno con una rosa piuttosto corta alla voce esterni difensivi.

OMNISPORT | 18-02-2021 17:28