Mercato Juventus, scelto il nuovo partner di Ronaldo: c'è l'offerta

La terza sconfitta consecutiva nelle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League ha messo già la Juventus davanti a un bivio.

Attardata in campionato e costretta a battere il Porto nella gara di ritorno, al “Do Dragao” la squadra di Andrea Pirlo ha evidenziato limiti in ogni zona del campo.

Distratta in difesa, senza idee a centrocampo e dipendente dall’estro di Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa in attacco. Proprio i numeri offensivi della prima parte di stagione sembrano aver convinto la dirigenza bianconera sulla necessità di mettere al fianco di CR7 un altro attaccante di livello internazionale, a prescindere dalla possibile permanenza di Alvaro Morata, nell’ottica della possibile cessione di Paulo Dybala.

L’idea è quella di puntare su Memphis Depay, che potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo a parametro zero del mercato juventino dell’ultimo decennio.

L’olandese classe ’94 si svincolerà dal Lione il prossimo 30 giugno e le possibilità di un rinnovo sono quasi pari allo zero dopo i tanti no assestati dall’ex Manchester United alle proposte del club che eliminò la Juve negli ottavi di finale della scorsa Champions League.

Proprio in quell’occasione i dirigenti bianconeri si sono convinti sulle qualità di Depay, visto come il partner d’attacco ideale di Ronaldo a livello di caratteristiche tecnico-tattiche.

Sul giocatore è però da tempo in pressione il Barcellona, ugualmente pronto ad approfittare dell’imminente svincolo di Depay dal Lione.

Le difficoltà societarie dei catalani, alle prese con una grave crisi economica, potrebbero però favorire la Juventus, già pronta a sferrare l’attacco decisivo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’ l’offerta dei campioni d’Italia per l’attaccante olandese sarebbe un quadriennale da 5 milioni netti, cifre tutt’altro che impossibili per il Barcellona “di una volta”, ma che i blaugrana potrebbero non riuscire a controbattere in questo momento di difficoltà.



OMNISPORT | 18-02-2021 16:32