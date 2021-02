Mercato Juventus: voci dalla Francia su Mbappé e Cristiano Ronaldo

La tripletta di Kylian Mbappé al Barcellona ha moltiplicato le voci sul futuro del fenomenale attaccante del Paris Saint Germain, che secondo gli addetti ai lavori si giocherà con Erling Haaland e pochi altri eletti la palma di miglior giocatore del mondo nel prossimo decennio.

Dopo la partita con i blaugrana, nonostante l’entusiasmo per la roboante vittoria contro Lionel Messi, Mbappé ha bruscamente frenato sul possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: “La maglia del PSG è molto vicina al mio cuore. Il mio futuro non si decide in una singola partita, sarei stupido a farlo. La verità è che voglio riflettere a lungo termine. Ho sempre detto di essere felice qui”.

La trattativa è complicata, le cifre sul tavolo enormi: Mbappé percepisce attualmente uno stipendio da quasi 18 milioni di euro all’anno dai campioni di Francia, e nonostante l’immenso patrimonio dello sceicco Al-Khelaifi l’accordo per il rinnovo dell’ingaggio è ancora molto lontano.

In caso di mancata intesa, il Psg potrebbe lasciar partire il giocatore in estate, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro, secondo quanto riportano i media francesi. In lizza tra i possibili acquirenti ci sono Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City e anche la Juventus.

Secondo Le Parisien, i bianconeri proveranno ad affondare il colpo in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, che liberebbe la Vecchia Signora dal faraonico ingaggio di 31 milioni di euro a stagione.

L’operazione, anche con l’addio di CR7, sarebbe in ogni caso complicatissima: oltre al prezzo del cartellino che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni, Mbappé chiederebbe uno stipendio simile, se non superiore, a quello del fuoriclasse portoghese. Cifre decisamente fuori budget per quasi tutti i club europei, soprattutto in periodo di pandemia.

18-02-2021