Mbappé, il paragone che scatena la rivolta juventina

Con la tripletta di ieri sera al Barcellona in faccia a Leo Messi, Kylian Mbappé ha fatto esplodere i social network che hanno celebrato in ogni modo l’enorme talento dell’attaccante del Psg.

Il paragone di Ziliani

Tra coloro che hanno voluto omaggiare l’asso francese anche Paolo Ziliani, che però ha approfittato della grande prova dell’attaccante del club parigino per fare ironia sulla Juventus. Dopo aver postato una foto di Mbappé che scappa via a Piqué in dribbling (“un’era che si chiude, un’era che si apre”, il commento ad accompagnare l’immagine), Ziliani ha fatto un paragone che ha scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri.

“Il Mbappé visto ieri al Camp Nou ricorda molto il primo Rovella”, ha scritto il giornalista, tirando in ballo il giovane centrocampista del Genoa da poco acquistato dalla Juventus. La frase di Ziliani allude chiaramente all’affare che ha permesso alle due società di mettere a bilancio delle plusvalenze: Rovella (che la Juve avrebbe potuto prendere a parametro zero) è stato acquistato per 18 milioni più 20 di bonus ed è stato lasciato in prestito al Genoa.

Tifosi bianconeri infuriati

Il paragone Mbappé-Rovella, dunque, era rivolto a sottolineare il prezzo eccessivo pagato dalla Juve per il giovane talento genoano. Il tweet di Ziliani, ovviamente, ha causato le reazioni del popolo bianconero. “Sempre a tirare in ballo la Juve, anche dopo Barca-Psg… Chiamasi ossessione”, scrive nei commenti Juventitudine.

“Sei proprio un clown”, l’insulto di Kurama. “Tu ricordavi un giornalista. Ora sei solo un pensionato”, la dura replica di Alessandro. “Che commento idiota”, scrive Melissa.

Reazioni opposte, invece, tra gli anti-juventini. “Non so però se arriverà mai a valere quanto Rugani”, scrive Mister Poppo ricordando un investimento non felice della Juve. “Questa è fantastica”, commenta Leonardo. “Rovella predestinato, altro che Mbappé”, la chiosa di Ra.

SPORTEVAI | 17-02-2021 12:18