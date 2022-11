Real Madrid, Perez: "Ancelotti il migliore per noi. Scorsa stagione magica"

07-11-2022 22:00

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è stato premiato come Best President al Golden Boy e ne ha parlato così a Tuttosport: “Per me è un onore essere premiato con questo riconoscimento prestigioso, che è un premio per la storia del Real Madrid, il club più prestigioso del mondo. Quella passata è stata una stagione magica, che ricorderemo per sempre come una delle migliori. Abbiamo vinto tutto”.

Perez si è poi focalizzato sul proprio tecnico, ovvero Carlo Ancelotti: “Di sicuro è il migliore allenatore per il Real Madrid perché ci conosce da tanti anni. Sa i nostri valori e li trasmette ai giocatori. Questo lo rende l’allenatore perfetto, è difficile trovarne uno migliore”.