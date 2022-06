Real Madrid, Rudiger: "Passo più importante della mia carriera. Un onore mi abbia voluto Ancelotti"

09-06-2022 13:03

Antonio Rudiger è ormai un nuovo giocatore del Real Madrid, arrivato dal Chelsea a parametro zero. Cercato anche dalla Juventus, l’offerta economica dei Blancos è stata però impossibile da pareggiare. Il tedesco è il secondo grande difensore dopo Alaba che il Real prende a zero nel giro di due stagioni.

Intervistato da Marca, Rudiger ha parlato di questa sua nuova esperienza che si appresta a iniziare:

“Nel calcio come nella vita si iniziano nuovi capitoli e questo sicuramente è il più importante della mia carriera. Quante offerte ho avuto? Ho parlato con molta gente, ma ad essere sincero ho considerato solo Chelsea e Real Madrid. Nel momento in cui mi ha telefonato il Real era settembre-ottobre, è stato pazzesco. Ancelotti? Ognuno è consapevole di chi è nel mondo del calcio. È un manager top e lo ha fatto vedere ancora una volta vincendo la Liga e la Champions. Posso affermare che è un onore che un allenatore come lui mi abbia cercato”.