Real Madrid: se parte Ancelotti, pronto Klopp

Il tecnico tedesco sarebbe stato richiesto dalle Merengues

12-02-2023 11:37

Con il successo di ieri contro l’Al Hilal per 5-3, Carlo Ancelotti ha conquistato il suo terzo Mondiale per Club. Un traguardo importante per l’allenatore Italiano che potrebbe lasciare il Real Madrid a giugno nonostante un contratto sino al 2024. Secondo quanto riporta El Nacional, per sostituirlo le Merengues avrebbero contattato il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che sta arrancando con i Reds in questa stagione.