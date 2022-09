Real Madrid: sogni Haaland e Cancelo

29-09-2022 14:55

Il Real Madrid guarda in casa del Manchester City e sogna due colpi: il primo è Joao Cancelo, che compirà 29 anni a maggio e in Spagna sono sicuri che possa liberarsi per una cifra vicina ai 50 milioni. Può giocare su entrambe le fasce, fornendo una più che valida alternativa a Carvajal e Mendy. Un altro nome sul taccuino di Perez è è Erling Haaland, che ha sempre ammesso di sognare di vestire la camiseta blanca un giorno: un desiderio che potrebbe esaudire dal 2024, quando si attiverà la clausola di 180 milioni e il Real sarà sicuro di sostituire degnamente Karim Benzema, che avrà 37 anni. Lo indica AS.