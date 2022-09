Real Madrid: sospiro di sollievo per Benzema

07-09-2022 15:56

Arrivano buone notizie in casa Real Madrid per Carlo Ancelotti e tutti i tifosi delle Merengues.

Dopo il grande spavento di ieri sera, quando alla mezz’ora del primo tempo. il francese è stato costretto ad uscire dal campo nel match d’esordio in Champions League contro il Celtic, oggi la situazione legata all’infortunio sembra essere migliorata.

L’attaccante francese infatti è arrivato a Valdebebas per sottoporsi alla risonanza magnetica che evidenzierà eventuali problemi al ginocchio destro. Dalle prime indicazioni e secondo quanto riferito da El Chiringuito, in attesa di test più approfonditi, sembrerebbe però che il francese non abbia riportato danni al menisco.