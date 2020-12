Niente Serie A per Luka Modric. Il Pallone d’Oro 2018, in scadenza di contratto, dovrebbe continuare la sua avventura con la casacca del Real Madrid. Pronto un rinnovo di un anno per il fuoriclasse croato.

Classe 1985, Luka Modric indossa la casacca del Real Madrid dal 2012. Per il tecnico dei blancos Zidane è un elemento fondamentale, in campo e nello spogliatoio. In Italia era stato accostato a Inter e Juventus.

OMNISPORT | 27-12-2020 08:18