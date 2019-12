Real, Zidane chiaro: "Non serve un attaccante"

Nuovo passo falso del Real Madrid che, al Bernabeu, non va oltre allo 0-0 con l'Atletico Bilbao: "Se hai la possibilità di segnare, devi farlo. Nelle ultime tre partite, abbiamo avuto molti occasioni ma abbiamo fatto pochi gol", le parole di Zidane a Marca.

Il tecnico dei blancos non vuole sentir parlare di mercato e, in particolare del possibile arrivo di un attaccante: "Se ci serve un bomber? Assolutamente no, non vedo la necessità dell'arrivo di un attaccante", la chiosa dello stesso Zidane.

