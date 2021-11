Record dell’Ora, Dowsett non batte Campenaerts

04-11-2021 13:22

Non è andato a buon fine il tentativo di Record dell’Ora di Alex Dowsett. Il corridore inglese della Israel Start-Up Nation ha provato nella notte italiana a stabilire un nuovo primato nel velodromo messicano di Aguascalientes, ma con 54,555 chilometri percorsi si è fermato a 534 metri dal record fatto segnare nell’aprile del 2019 da Victor Campenaerts.

“Oggi non è stato un fallimento, ma il messaggio che arriva dal provarci e non esserci riuscito è forse più incisivo rispetto a quello di riuscire perché sarebbe stato davvero molto più facile non provarci per niente” ha commentato Dowsett subito dopo la prova.

“Avevamo tre obiettivi in questo tentativo e ne abbiamo raggiunti due” ha proseguito il classe 1988.

“54,555 km è una distanza di cui sono fiero, è quel che avevo nelle gambe ed è il primo successo raggiunto. Sono stato in lotta con il record, nei primi trenta minuti andava bene, poi non sono riuscito a tenere quel ritmo. Il secondo, e più importante, è la l’attenzione che abbiamo portato ad una condizione rara come la mia” ha affermato il nativo di Maldon, affetto da emofilia e cimentatosi nel tentativo per lanciare un messaggio di speranza alle persone che come lui ne sono affette.

OMNISPORT