Record dell’Ora, Dowsett tira fuori un nuovo jolly

Sta aumentando l’intensità dei suoi allenamenti Alex Dowsett, sempre più vicino alla data in cui tenterà di strappare il Record dell’Ora a Victor Campenaerts.

Il 3 novembre infatti è quasi dietro l’angolo e l’inglese dell’Israel Start-Up Nation non sta lasciando nulla al caso per cercare di ritoccare verso l’alto il primato stabilito dal belga nel 2019.

Proprio nell’ottica di riuscire in questo ambizioso progetto, il 33enne di Maldon avrà a disposizione l’ultimo ed esclusivo prototipo da cronometro realizzato dalla Factor, l’azienda che durante l’anno fornisce a lui e agli altri corridori della formazione israeliana le bici da strada per prendere parte alle varie gare del World Tour.

Anche contando sulle innovazioni portate dal marchio britannico su questo nuovissimo modello, Dowsett è sempre più convinto di poter portare a termine con successo il suo tentativo.

“Vado al passo di Victor, o ai tempi sul giro necessari per battere il record dell’ora di Victor” ha ammesso il sei volte campione nazionale a cronometro.

“E poi, mentre l’ultima volta non ho aperto completamente il gas fino a cinque minuti dalla fine, questa volta so che posso iniziare a spingere anche a 20 minuti dalla fine. Non ho davvero una distanza in mente, ma voglio battere il record” ha dichiarato Dowsett con fare molto determinato.

