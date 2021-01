Red Bull, frecciata a Vettel ed Aston Martin

Il consulente della Red Bull Helmut Marko in un’intervista a f1-insider ha rivelato di non considerare l’Aston Martin e Sebastian Vettel delle vere minacce per il Mondiale 2021: “Aston Martin è un nome molto allettante, direi di culto. In più, la stretta collaborazione con Mercedes prometteva uno scenario sportivo di livello. Posso capire la scelta di Vettel, anche se personalmente avrei aspettato”.

“Spero che ritrovi la sua strada e il vecchio smalto. Lui stesso sa che gli ultimi due anni non sono stati i migliori. Per qualsiasi motivo. Ma non credo che possa essere una minaccia per noi. La Racing Point nel 2020 era troppo lontana da noi. E questo nonostante Sergio Perez sia andato estremamente forte, soprattutto nella seconda metà della stagione. Anche se Sebastian dà il meglio di sé in ogni gara, come pilota non riesce a colmare il divario che la squadra aveva con noi. Ma forse mi sbaglio”.

OMNISPORT | 19-01-2021 10:37