Red Bull, Perez: "Max campione è fantastico per tutta la squadra"

09-10-2022 12:27

Sergio Perez riesce a tenersi stretto il secondo posto nel GP di Suzuka, in Giappone, anche grande alla penalità inflitta a Charles Leclerc, che in gara gli era arrivato davanti.

Queste le parole del messicano della Red Bull, che celebra la splendida giornata del proprio team con la vittoria del titolo mondiale da parte di Max Verstappen:

“Con Leclerc è stata una battaglia molto dura. Abbiamo combattuto con enorme spirito ed è stata una grande lotta. Ho cercato di superarlo alla fine, lui ha avuto un bloccaggio e mi ha chiuso in modo leggermente duro. Ho provato ad andare all’esterno ma dopo lui è riuscito a rientrare. Penso che la penalità per lui sia corretta. Splendida giornata per la Red Bull e tutta la scuderia, Max oggi è campione ed è fantastico per la squadra. Serve continuare di slancio fino alla fine dell’anno”.