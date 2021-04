Red Bull, Perez spiega l’incidente con Ocon

È ripartito col botto Sergio Perez. Dopo il quinto posto in Bahrain ottenuto partendo dalla pit lane, il messicano è tornato in pista nella giornata odierna ad Imola con tanta voglia di rivalsa ma cercando anche di fare dei passi in avanti per quel che riguarda la conoscenza della macchina.

Animato quindi da buonissime intenzioni, l’ultimo arrivato in casa Red Bull ha fatto registrare un buon sesto posto nelle libere del pomeriggio, un risultato che ha fatto da contraltare alle difficoltà avute in mattinata quando il classe 1990 è venuto in contatto con la vettura di Esteban Ocon.

Usciti entrambi indenni dall’incidente, ai microfoni della stampa Perez ha dato la sua versione dell’accaduto rivelando cosa avrebbe portato all’impatto: “Non avevamo la radio, quindi penso che ci sia stato un errore di comunicazione e che ci sia stato solo un problema di tempismo”, ha ammesso il pilota di Guadalajara, vittima a quanto pare dei problemi ai segnali radio che hanno interessato il circuito imolese in mattinata.

OMNISPORT | 16-04-2021 18:47