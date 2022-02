Presentata la nuova Red Bull, Verstappen: "Fa effetto vedere l'1"

09-02-2022 18:12

Nella giornata di oggi è stata presentata ufficialmente la nuova monoposto Red Bull, che in questa stagione si chiamerà RB18. I colori sono sempre gli stessi: blu scuro, con qualche inserto di giallo e rosso, cambia qualche piccolo dettaglio tecnico che ci sarà modo di approfondire prestissimo. La grande differenza è il numero sul muso della vettura del Campione del Mondo Max Verstappen: non più il 33 ma l’1 dell’iridato, numero che solo il vincitore del campionato può permettersi di appiccicare sulla carrozzeria.

L’olandese volante Max Verstappen ha poi parlato subito dopo la fine della presentazione, rivelando una certa emozione nel vedere quel numero sulla sua nuova macchina:

“Certamente è meglio avere l’1 che il 33, fa un bell’effetto! A ogni modo cominciare la stagione da campione del mondo, in realtà, non è molto differente da altre volte. Aspetto solo di scendere in pista e di guidare la macchina per capire come interpretarla e in che direzione stiamo andando. Ho passato delle buone vacanze, mi sono ricaricato per tornare in pista. Ci sono molte incognite sulle vetture del 2022, dunque l’importante era prepararsi al meglio fisicamente. Sono molto curioso di vedere come la macchina si comporta in pista“, ha commentato l’olandese nel corso della presentazione della vettura. “Non sento pressioni in più rispetto agli anni scorsi. Ho fatto quello che faccio di solito, non c’è bisogno di fare qualcosa di differente. Certo, da pilota devi abituarti alle nuove regole, questo sarà l’adattamento più grande, ma per il resto non ci saranno differenze. Poi ci sono le gomme, più grandi rispetto al 2021, e credo che sarà diverso il punto di corda, soprattutto nelle curve più strette. Ma ci abitueremo, avremo anche molti giorni di test sotto questo punto di vista, sarà solo questione di abitudine“.

La tappa successiva sarà quella dei test di Barcellona dal 23 al 25 febbraio, nei quali si capirà il reale valore di questa rivoluzione tecnica I test successivi si terranno in Bahrain dal 10 al 12 marzo. La Red Bull, ricordiamo, è la seconda scuderia dopo la Haas a svelare la nuova livrea. Domani toccherà invece ad Aston Martin. Di seguito il calendario completo di tutte le presentazioni delle monoposto F1:

Venerdì 4 febbraio presentata la Haas VF-22

Mercoledì 9 febbraio: Red Bull – QUI IL LIVE STREAMING

Giovedì 10 febbraio: Aston Martin

Venerdì 11 febbraio: McLaren

Lunedì 14 febbraio: AlphaTauri

Martedì 15 febbraio: Williams

Giovedì 17 febbraio: Ferrari

Venerdì 18 febbraio: Mercedes

Lunedì 21 febbraio: Alpine

Domenica 27 febbraio Alfa Romeo

