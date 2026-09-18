- Nome: RedBull Ring
- Località: Spielberg (Austria)
- Coordinate geografiche: 47°13′11″N 14°45′53″E
- Lunghezza del circuito: 4,35 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 28
- Lunghezza gran premio 2026: 121,74 km
- Curve totali: 10
- Curve a destra: 7
- Curve a sinistra: 3
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1996
- Record della pista: 1’29″519 stabilito da Francesco Bagnaia nel 2024
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di RedBull Ring?
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4,318 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Austria di MotoGP?
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28
- Quanti km è lungo il Gp di Austria del Motomondiale?
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120,904 km