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Red Bull Ring, le caratteristiche del circuito di Spielberg dove si corre il Gp d'Austria del Motomondiale

Video scheda sulla pista di RedBull Ring: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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  • Nome: RedBull Ring
  • Località: Spielberg (Austria)
  • Coordinate geografiche: 47°13′11″N 14°45′53″E
  • Lunghezza del circuito: 4,35 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 28
  • Lunghezza gran premio 2026: 121,74 km
  • Curve totali: 10
  • Curve a destra: 7
  • Curve a sinistra: 3
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1996
  • Record della pista: 1’29″519 stabilito da Francesco Bagnaia nel 2024
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1

FAQ

Quanto è lungo il circuito di RedBull Ring?

4,318 km

Quanti giri sono previsti per il Gp di Austria di MotoGP?

28

Quanti km è lungo il Gp di Austria del Motomondiale?

120,904 km

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