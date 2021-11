Red Devils da profondo rosso: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Premier League

20-11-2021 19:15

Un periodo negativo che non sembra conoscere fine quello del Manchester United. Nemmeno la sosta riesce a far recuperare il sorriso ai Red Devils.

I ragazzi di Ole Solskjaer sono usciti sconfitti per 4-1 dall’incontro in casa del Watford di Claudio Ranieri e ora si trovano al settimo posto in classifica con appena 17 punti in 13 gare.

Con il ko londinese salgono a 5 le sconfitte stagionali in Premier League per il Manchester United, di cui ben 4 arrivate nel corso delle ultime 5 gare giocate.

Score che diventa ancora più negativo se si allarga leggermente la forbice di partite prese in considerazione. Nelle ultime 6 disputate tra campionato e coppe, la casella relativa alle vittorie si limita a 1.

Sempre più in bilico il futuro dell’allenatore norvegese, già pesantemente messo in discussione nel corso di questa stagione per i risultati tutt’altro che entusiasmanti fatti registrare.

OMNISPORT