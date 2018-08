Redding: "Aprilia? Non puoi far brillare la m..."

Duro attacco di Scott Redding all'Aprilia dopo il ventesimo posto nel Gran Premio d'Austria. Il pilota britannico non ha usato mezzi termini: "È stato un orribile weekend di merda. Fare una gara così mi spezza il cuore, do il massimo ma tutto è sempre peggio", sono le parole riportate alla Gazzetta dello Sport.

"Ogni volta che salgo sulla moto è differente, c'è sempre un problema con qualcosa, ogni weekend. Ho provato ad accettarlo, ma è un disastro e non sono contento. Ora dovrò andare a Silverstone, sorridere a tutti e dire che farò bene, e sono tutte balle. Non puoi farci niente. Non puoi far brillare la merda, anche se ci provo. Spero che quando faremo il test a Misano si trovi qualcosa, c’è un motore nuovo, ma anche lì, erano previsti tre giorni di test, poi due e ora uno…".

SPORTAL.IT | 14-08-2018 08:35