Reggiana, sempre più lontano il rinnovo di Leonardo Candi

Pare sempre più probabile il divorzio a fine stagione fra Leonardo Candi e la Reggiana. Come dichiarato infatti da Alessandro Dalla Salda, il giocatore avrebbe già manifestato il desiderio di cambiare aria dopo cinque stagioni in Emilia e dunque non rinnovare con la squadra in cui milita dal 2017.

“Per ora non ci sono possibilità di rinnovo. Già in estate il giocatore non ha manifestato interesse di prolungare” ha dichiarato con grande onestà l’a.d. dell’Unahotels.

“Vedremo se nel corso della stagione ci sarà questo tipo di possibilità. Se ci saranno le convergenze giuste bene altrimenti, come successo con altri giocatori, potrà prendere un’altra strada. Non si possono obbligare le persone a trovare degli accordi, ci vuole la volontà reciproca”.

A Candi certamente, qualora dovesse davvero concretizzarsi la separazione con la Reggiana, non mancheranno le offerte visti i miglioramenti fatti registrare la scorsa stagione.

OMNISPORT | 05-10-2021 15:28