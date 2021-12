Reggina: ufficiale l'esonero di Aglietti

13-12-2021 12:15

E’ stata fatale la sconfitta casalinga, la quinta consecutiva per la Reggina, contro l’Alessandria per il tecnico Aglietti.

Dopo un avvio di campionato piuttosto promettente, gli amaranto sono entrati in un tunnel pericoloso che li ha visti scivolare rapidamente dalla zona play off ai margini di quella palyout. Il 4-0 subito ieri al Granillo ha indotto la società a sollevare dall’incarico il tecnico Aglietti che paga davvero un momento decisamente drammatico.

La decisione era nell’aria, e puntualmente l’annuncio è arrivato alle 11:50, nella conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Iiriti. Alfredo Aglietti non è più l’allenatore della Reggina, come spiegato laconicamente dal Presidente amaranto Luca Gallo: “Sì, la novità è che Alfredo Aglietti non è più il tecnico della Reggina. Stiamo pesando al successore (clicca qui per le ultime), ci sono tre candidati, come c’erano l’anno scorso. Uno sta un po’ più su, entro stasera daremo l’annuncio”.

