Reggio Emilia, Cinciarini non è pronto a dire di no all'Italia

11-01-2023 10:58

Cinciarini è appena entrato nella storia del basket italiano. Il play di Reggio Emilia ha superato l’attuale CT Pozzecco come nuovo numero uno nella storia degli assist nella massima serie di basket.

Nonostante abbia tirato un brutto scherzo all’allenatore della Nazionale, il rapporto tra i due è più che solido. Cinciarini ha già dato tanto per l’Italia ma, dovesse arrivare una chiamata, non direbbe di no: “In azzurro ci sono già Pajola, Mannion, Spissu e Spagnolo, che è giovanissimo e ha il futuro assicurato. E’ giusto, alla mia età, lasciare spazio alle nuove leve. Spero che la Nazionale dia continuità negli ottimi risultati degli ultimi anni. Resto a disposizione, non dire mai di no all’Italia“, le sue parole a La Repubblica.