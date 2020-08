Reina, il Valencia si fa attendere: c'è un'offerta dall'Italia

Fino a pochi giorni fa sembrava mancasse solo l’ufficialità per il passaggio di Pepe Reina al Valencia, dato per fatto dai media spagnoli. E invece, secondo quanto riportato da ‘Tmw’, il portiere sta trattando con la Lazio, visto che la trattativa con il Valencia si è arenata come conseguenza della mancata cessione di Cillessen, che resta sul mercato ma non ha ancora ricevuto offerte concrete.

I biancocelesti cercano un vice di esperienza da affiancare a Strakosha: non è escluso, quindi, che la carriera dell’estremo difensore spagnolo possa continuare in Serie A, dopo il prestito in Premier League all’Aston Villa.

OMNISPORT | 23-08-2020 10:33