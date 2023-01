Remy Gardner: "Ho spazzato via Bezzecchi in Moto2 e ora..."

22-01-2023 18:29

L’ex centauro della KTM Remy Gardner in un’intervista a Speedweek ha parlato della difficile scorsa stagione in MotoGp: “La KTM mi ha spezzato il cuore, non sembra che abbiano apprezzato il mondiale che gli ho regalato in Moto2”.

“Con una moto diversa, sarebbe stato diverso. Nella MotoGP attuale hai un anno o due per metterti alla prova. Molti giovani piloti verranno bruciati, questa è la mentalità attuale. Se fossi stato in sella ad una Ducati il discorso sarebbe stato molto diverso, bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. La MotoGP è ora più che mai come la F1, dipende tutto dalla moto”.