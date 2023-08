Reply Totem, arriva la qualificazione per i mondiali di Brawl Stars

La stagione 2023 del circuito ufficiale di Brawl Stars Esports ha raggiunto la sua conclusione con un successo travolgente per il team nero-verde, che si è assicurato la sua terza partecipazione consecutiva al mondiale Supercell.

Questo risultato eccezionale è stato ottenuto grazie all’accesso alle ultime Monthly Finals, consentendo a Reply Totem di garantirsi un posto tra i primi tre nel ranking della regione EMEA. Questo rappresenta un traguardo significativo per una squadra che ha già dimostrato il proprio valore al Mondiale Snapdragon di Tokyo nel corso di quest’anno. La prossima partecipazione mondiale sarà la terza consecutiva per Maury e Maru, e la seconda per IDarkJoker, talentuoso giocatore tedesco che è entrato a far parte della squadra nel 2022.

I giocatori si stanno preparando per questa edizione con aspettative e livelli di preparazione nettamente differenti rispetto agli anni passati. Una nota di particolare rilievo è l’importante passo avanti compiuto: durante il mondiale di Tokyo, la squadra è riuscita a sconfiggere la formazione giapponese di Sitetampo, che aveva trionfato nel 2021, interrompendo così il dominio nero-verde degli anni precedenti. Dopo aver superato questa sfida, sia dal punto di vista meccanico che psicologico, i giocatori guidati dal Coach Role sono ora pronti a dimostrare il massimo delle loro capacità. L’obiettivo è ambizioso: tentare di conquistare un secondo titolo mondiale consecutivo.

Fabio Cucciari, co-fondatore di Reply Totem, ha condiviso il suo entusiasmo:

“Un altro anno, un’altra partecipazione al torneo più prestigioso di Supercell, che rappresenta per noi una vera ossessione. La competizione metterà in palio un montepremi di ben $1.000.000, e i migliori 12 team provenienti da tutto il mondo si sfideranno per la vittoria. Nei due anni precedenti, ci siamo scontrati con la sfida insormontabile dei team giapponesi, ma ora le carte in tavola sono cambiate. Entriamo in queste finali di novembre con il titolo di Campioni Mondiali Snapdragon in carica, una sensazione di sicurezza e prestigio che mancava nelle edizioni passate. Siamo entusiasti di esserci qualificati direttamente come uno dei primi 3 team della regione EMEA, evitando così la partecipazione, a volte incerta, al last chance qualifier. Desideriamo ringraziare i nostri partner di alto livello, in primis Reply, che ci sostiene costantemente per operare al massimo delle nostre potenzialità. Ora, la nostra attenzione è rivolta alle ultime sfide pre-mondiali, consapevoli che il vantaggio di partire come teste di serie potrebbe dimostrarsi fondamentale dal punto di vista psicologico durante il torneo.”