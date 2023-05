Brawl Stars: l'Italia è sul tetto del mondo grazie ai Reply Totem

Risultato storico per l'esport italiano. Oggi è uno di quei giorni dove si dovrebbe scendere in strada a festeggiare, perché per la prima volta un team nostrano è riuscito a portare a casa il mondiale di uno dei titoli mobile più acclamati. i Replay Totem sono i campioni del mondo, grazie alla strabiliate prestazione di Joker, Muru e Maury

16-05-2023 09:12

Un successo incredibile

La straordinaria avventura internazionale alla Snapdragon Mobile Masters 2023 si conclude nel modo più esaltante: Joker, Maru e Maury diventano ufficialmente i campioni mondiali del circuito promosso da ESL.

Reply Totem è un’organizzazione italiana esport che si è guadagnata una reputazione di successo internazionale grazie alla loro notevole visione sul futuro.

Sin dal 2019 infatti, l’org ha deciso di puntare in maniera verticale sui titoli competitivi sviluppati per mobile, un settore che tutt’ora sembra poco perseguito dalle altre realtà italiane, ma che in realtà rappresenta quello in maggiore crescita. L’investimento sul team che poche ore fa ha alzato il tricolore, formato da due giovani ragazzi italiani ed un tedesco, è nato nel 2020 dopo la loro partecipazione alla Serie A italiana, una competizione lanciata da Progaming Italia in Clash Royale e Brawl Stars.

Il racconto del torneo

La Snapdragon Mobile Masters, la sfida finale che si è svolta a Chiba in Giappone, ha visto gli otto team più competitivi del mondo contendersi uno dei trofei più prestigiosi nel competitivo di Brawl Stars. Con due squadre diverse per ogni regione, il torneo ha ospitato importanti protagonisti del settore come SK Gaming, Tribe Gaming e Crazy Raccoon.

Il percorso impeccabile di Reply Totem, rimasti imbattuti per tutta la competizione, ha avuto inizio nel gruppo B, dove si sono scontrati con Help Me, Tribe Gaming NA e Revenant Esports. Nel corso della giornata del 13 maggio, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di affrontare Help Me e Tribe Gaming NA, conseguendo due vittorie che hanno garantito loro l’accesso alle semifinali di domenica.

Va sottolineato che la vittoria per 3 a 2 contro Help Me è stata la prima affermazione ufficiale di Reply Totem contro un’organizzazione giapponese, dimostrando il progresso ottenuto grazie al duro lavoro dei ragazzi e di tutto il team. Il torneo ha proseguito il suo corso e domenica 14 maggio Joker e compagni si sono trovati di fronte l’avversario più temibile: il team Crazy Raccoon, campioni del mondo nel 2021 con Sitetampo. Il risultato finale è stato di 3-1 a favore di Reply Totem, che per la prima volta nella storia dell’esport di Brawl Stars è riuscita a eliminare ben due squadre giapponesi.

Un finale al cardiopalma La finale è stata una rivincita all’ultimo respiro contro i Tribe Gaming NA, usciti vincitori dalla semifinale contro STMN esports. Questa finale, ha portato con sé il prestigio del titolo mondiale, accompagnato da un montepremi di 100.000 dollari per la squadra vincitrice. La partita sembrava infinita, una serie di sfide tattiche testa a testa sia nella scelta dei personaggi che durante la partita stessa. Era 2-2. Entrambi i team erano a un passo dalla vittoria su FootBrawl, e Joker ha continuato a dimostrare il motivo per cui è stato nominato MVP del torneo. Il resto è storia. Reply Totem ha vinto la Mobile Masters ed è stato incoronato campione mondiale del primo Circuito Snapdragon.

Testimoni di un’impresa