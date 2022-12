Brawl Stars: le finali sono diventate l'evento esport più visto di sempre

30-11-2022 22:05

Le finali mondiali di Brawl Stars del 2022, che si sono svolte a Disneyland Paris, sono diventate l’evento di eSport più visto di sempre del gioco per dispositivi mobili.

I dati della finale

Secondo Esports Charts, l’evento ha registrato oltre 390.000 spettatori di punta e la partita più popolare è stata lo scontro degli ottavi di finale tra Tribe Gaming EU e ZEST LATAM. Oltre a battere il record di spettatori di punta del gioco, precedentemente fissato a 258.446 durante le finali mondiali di Brawl Stars del 2020, l’edizione di quest’anno ha anche raccolto il maggior numero di ore guardate (2,9 milioni) e spettatori medi (200.000).

Il gran finale di quest’anno ha visto la partecipazione di entrambi i roster di Zeta Division, Zeta Division One e Zero, con il team ZERO dell’organizzazione giapponese che ha rivendicato il titolo. Notevoli organizzazioni occidentali che hanno preso parte all’evento includono SK Gaming e NAVI, l’ultima delle quali ha gareggiato in tre titoli, CS: GO, Brawl Stars e VALORANT, in un fine settimana.

Montepremi stratosferico

In termini di spettatori medi, la squadra più popolare, secondo Esports Charts, è stata la squadra brasiliana Chasmac Gaming BR (335.800). ZETA DIVISION ONE è stata la squadra più vista in termini di ore guardate (913.800). A differenza dell’evento dello scorso anno, le finali mondiali di Brawl Stars del 2022 hanno visto la partecipazione di spettatori che si sono recati alla Disney Events Arena. Analogamente alle altre finali mondiali del titolo, il torneo prevedeva un montepremi di $ 1 milione (~ £ 826.180), con $ 400.000 (~ £ 330.472) destinati ai vincitori. Le finali mondiali segnano il ritorno degli spettatori per la prima volta in due anni. Durante la pandemia di Covid-19, l’editore e i suoi organizzatori di tornei di terze parti sono passati alla competizione online.

La piattaforma linguistica più popolare per l’evento di quest’anno è stata l’inglese, con un picco di 308.354. Seguono lo spagnolo (54.457), il portoghese (20.668) e il francese (13.093).