Retroscena Tottenham: quelle parole pesanti di Mourinho ad Aurier

Che tra José Mourinho e Serge Aurier non ci sia un rapporto idilliaco non è certo una sorpresa. Ed è per questo che il laterale difensivo sembra ancora vicino a lasciare il Tottenham, con il Milan sempre molto interessato.

Ma c’è un nuovo retroscena che spiega il pensiero di José Mourinho su Aurier. Risale all’inizio dell’esperienza del portoghese sulla panchina degli Spurs, quando subentrò all’esonerato Mauricio Pochettino, e viene svelato dal documentario di Amazon “All or Nothing”. La scena tra i due va in scena prima della partita contro l’Olympiacos in Champions League.

Queste le parole di Mourinho ad Aurier: “Serge tu sei un difensore. Ma io di te come difensore ho paura. Perché sei capace di causare un rigore di m….. con il Var in qualsiasi momento. Quindi te lo dico chiaramente: ho paura di te”.

In quella partita, dopo essere passato in svantaggio di due goal, il Tottenham riuscì a vincere per 4-2. A segnare il gol della rimonta, paradossalmente, proprio Serge Aurier. Era solo la seconda partita da allenatore degli Spurs per José Mourinho.

OMNISPORT | 26-08-2020 10:43