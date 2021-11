Reyer, De Raffaele si complimenta con i suoi per la consistenza

09-11-2021 23:28

Non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa Walter De Raffaele, coach di una Reyer Venezia capace di ritornare al successo in Eurocup contro il Buducnost dopo l’amaro k.o. incassato la settimana scorsa contro Ulm.

“Siamo naturalmente soddisfatti di questa vittoria soprattutto per come è arrivata. L’unica via per giocare con questo tipo di avversari è impattare a livello fisico, Buducnost è un’ottima squadra con giocatori di grande talento e credo sia difficile impattare con loro a livello di talento” ha affermato il tecnico orogranata nel dopo partita.

“I ragazzi sono stati molto bravi ad essere combattivi in ogni situazione e a rimbalzo, riducendo anche le palle perse tra terzo e quarto periodo che da 12 sono diventate soltanto 5. Abbiamo avuto un’attitudine che ha permesso a tutti di essere protagonisti, dobbiamo continuare su questa strada ovvero il fatto di combattere, il senso di sacrificio e di essere tattici: giocando con tre lunghi, poi con due lunghi atipici che aprivano il campo e poi con tre piccoli” ha proseguito De Raffaele.

“Questo è il nostro modo di essere e credo che i giocatori siano stati molto bravi a provarci non al netto di errori. Una vittoria consistente soprattutto per l’atteggiamento, solida e strutturata. Si comincia ad intravedere una difesa solida, il desiderio di aiutarsi e di condividere la palla in attacco alzando un po’ i ritmi”.

Venezia ora sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto in Europa andando a caccia del successo domenica contro la Fortitudo Bologna.

OMNISPORT