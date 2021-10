31-10-2021 09:34

“Sbagliamo tutti, è umano. Per questo ho apprezzato molto la sincerità e l’onestà di Carmelo nel dopo gara. Anche se il risultato alla fine non cambia, ripartiamo dalla nostra voglia di essere squadra”.

Queste le parole dell’asso della Reyer Venezia dopo le tante polemiche per il non fischio dell’arbitro Paternicò nell’azione decisiva del match contro Brindisi (81-80 il finale per i brindisini).

