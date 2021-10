Riapertura totale impianti sportivi, via al conto alla rovescia

La riapertura totale degli stadi di calcio, con ingresso consentito solo alle persone munite di Green Pass, è sempre più vicino.

A far partire quello che sembra un vero e proprio conto alla rovescia, ma al momento ancora privo di una data certa, è stata Valentina Vezzali, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport.

L’olimpionica, da tempo in prima linea per il progressivo aumento del limite della capienza tanto per gli impianti all’aperto quanto per quelli al chiuso, ha parlato a margine di un evento organizzato dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

“Per quanto riguarda la capienza degli impianti, domani uscirà la misura che garantirà almeno il 75% all’aperto e il 50% al chiuso negli stadi. L’obiettivo è di arrivare quanto prima al 100%, se la situazione epidemiologica e il ritmo della campagna vaccinale continueranno così credo sia veramente questione di settimane”.

Resta da capire solo se l’auspicata soglia del 100% riguarderà fin dalle prossime settimane anche i palazzetti e non solo gli stadi di calcio.

Le massime istituzioni di pallacanestro e pallavolo chiedono certezze e auspicano di poter contare a breve su impianti al completo per dare respiro ai conti delle società, reduci da lunghi mesi di sofferenza in quanto privati della cospicua fetta di incassi provenienti dai botteghini.

OMNISPORT | 06-10-2021 15:28