Riccardi, addio commosso al Lecce

Davide Riccardi, passato alla Triestina, in un post sui social ha salutato un’ultima volta il Lecce: “Si gira un’altra pagina della mia vita, ma quello che ho vissuto a Lecce non lo dimenticherò mai”.

“Ringrazio la società Lecce per avermi dato la possibilità di crescere sia come giocatore che come uomo nel bene e nel male di questi anni. Saluto tutti i tifosi e faccio un grosso in bocca al lupo ai miei ex compagni e a tutto il popolo giallorosso”, ha scritto il neo difensore alabardato.

OMNISPORT | 18-08-2021 09:41