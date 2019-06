Riccardo Moraschini tiene Brindisi sulle spine

Svanito nel quarto di finale contro Sassari il sogno di fare strada nella corsa allo scudetto, Brindisi sta programmando il futuro. Si riparte dalla finale raggiunta in Coppa Italia, manifestazione in cui il trascinatore assoluto è stato Riccardo Moraschini, un cui canestro “spaziale” da tre contro Trieste permise ai pugliesi di qualificarsi alla Final Eight, poi persa contro Cremona.

La guardia non è però certa di restare in forza alla squadra che anche nella prossima stagione sarà allenata da Frank Vitucci. Moraschini sta infatti valutando la proposta di rinnovo che ha ricevuto dal club e entro la fine della settimana dovrebbe dare una risposta alla società che ha prospettato il ruolo da titolare per la prossima stagione.

Dalla risposta del giocatore dipenderanno molte delle mosse di mercato estive dell’Happy Casa.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 10:41