Ricorso vinto, l'esultanza di Cairo

“Sono particolarmente soddisfatto anche perché, parlando con il nostro avvocato Chiacchio, è emerso un dato molto significativo: con questo ricorso, accolto, abbiamo fatto giurisprudenza. Era un territorio inesplorato e quindi si è stabilito un principio che verrà seguito per casi analoghi”. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Urbano Cairo così ha commentato l'accoglimento del ricorso presentato alla Corte d'Appello, che ha revocato le squalifiche inflitte a Walter Mazzarri e al suo vice Nicolò Frustalupi: entrambi, nonostante l'espulsione nel corso del posticipo di lunedì scorso contro il Parma, saranno regolarmente in panchina nella difficile sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli.

Nel ribaltare la decisione del giudice sportivo, la Corte d'appello federale ha stabilito che non è possibile applicare il principio dell'automatismo della squalifica per un allenatore espulso dal campo con un cartellino rosso, nonostante le indicazioni dell'International Board.

“Avere in panchina il nostro mister è una gran bella cosa – ha proseguito Cairo -. Mi fa piacere per lui, che vive la partita intensamente ed è per questo che a volte eccede per temperamento: ora sarà caricatissimo, immagino ci tenesse molto a non mancare col Napoli. E mi fa piacere per la squadra perché averlo a bordo campo è certamente un valore aggiunto: trasmette grinta e valori positivi”.

