"Ridicolo avere neri in Nazionale": stangato ex nazionale russo

Il momento di maggior fulgore della carriera di Pavel Pogrebnyak è coinciso con… un’occasione mancata.

Nel 2008, infatti, il ct della Russia Guus Hiddink fu costretto a depennare in extremis il nome dell’attaccante allora in forza allo Zenit dalla lista dei convocati per l’Europeo che si svolse in Austria e Svizzera, a causa di un infortunio.

Una vera disdetta per il giocatore, visto che in quell’estate la Russia visse un’avventura indimenticabile, conclusa solo in semifinale contro la Spagna poi vincitrice della manifestazione nella finale contro la Germania.

Al centro dell’attacco di quella Russia c’era Roman Pavljucenko, che approfittò dell’assenza del collega.

La carriera di Pogrebnyak, che nel 2007 realizzò 11 reti con lo Zenit, sarebbe poi proseguita tra Bundesliga, Premier League e Championship, con Stoccarda e Reading, prima del ritorno in Russia con Dinamo Mosca, Tosno e ora Ural.

A 35 anni compiuti, però, l’esperto attaccante ha trovato il modo per far parlare di sé in negativo attraverso una frase censurabile pronunciata sulla naturalizzazione dei giocatori brasiliani per renderli convocabili per la Russia: “Non ho nulla contro i calciatori di colore, ma mi piacerebbe vedere in Nazionale giocatori nati e cresciuti nel nostro Paese. Trovo ridicolo avere neri in nazionale".

Inevitabile che un’uscita così provocasse una sanzione e allora ecco il provvedimento del Comitato Etico della Federcalcio russa: multa e squalifica fino al termine della stagione, contro la quale il giocatore non presenterà appello.

"E’ stata applicata una sanzione a Pogrebnyak sotto forma di una multa di 250 mila rubli e una squalifica fino alla fine della stagione 2018-2019. Pavel ha il diritto di appellarsi alla commissione competente entro tre giorni. Dopo tre giorni, la decisione ha effetto. Lui stesso non ha espresso il desiderio di fare appello".

