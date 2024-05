Juve, l'esonero di Allegri è ufficiale: Max sollevato dall'incarico con effetto immediato, pronto Montero

Anche lo staff di Massimiliano Allegri condivide il destino del tecnico silurato. A cominciare dal vice Massimiliano Landucci, che pure nelle scorse ore era stato tra i “papabili” per l’eventuale sostituzione di Allegri fino a fine campionato. Non sarà così. Landucci e l’intero staff del tecnico livornese sono stati a loro volta sollevati dall’incarico con effetto immediato. Del resto Aldo Dolcetti, stretto collaboratore di Allegri, aveva lasciato intendere che la decisione era nell’aria attraverso un indizio social piuttosto palese.

Montero tecnico ad interim della Juventus: la data dell’annuncio

Chi sostituirà Massimiliano Allegri nelle ultime due partite di campionato? Paolo Montero. L’annuncio sarà dato soltanto dopo il prossimo match della Primavera, in cui l’ex difensore uruguaiano sconterà una giornata di squalifica: match in programma alle 11 di sabato 18 maggio sul campo del Frosinone. Successivamente, con tutta probabilità, arriverà la comunicazione del passaggio di consegne. Per Montero l’opportunità di guidare la prima squadra a Bologna (lunedì alle 20.45) e nell’ultima allo Stadium contro il Monza. Poi, per la prossima stagione, farà spazio a Thiago Motta.